Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 декабря 2021 9:04

Замгенпрокурора Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу об убийстве полицейских

В 1999 году в Шелковском районе республики произошло крупное столкновение боевиков и правоохранителей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу члена банды Шамиля Басаева, который принял участие в вооруженном налете на полицейских. Материалы следствия отправят в суд Чеченской республики.

По данным следствия, преступник вступил в ряды боевиков в 1999 году, а в октябре того же года стал участником нападения на полицейских. С тех пор правоохранители продолжают ловить членов группировки и отдавать их в руки суда. Преступники получают большие тюремные сроки.

- В результате боестолкновения 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения. В период следствия обвиняемый отбывал наказание в виде пожизненного лишения свободы за другие преступления, в том числе связанные с участием в банде, - рассказала "КП-Северный Кавказ" прокурор Главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Дело передадут в суд, а правоохранители продолжают поиск членов банды.