В СКФУ прошло межрегиональное рабочее совещание по вопросам содействия трудоустройству выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ

Фото: СКФУ.

На базе Северо-Кавказского федерального университета прошло Межрегиональное рабочее совещание по реализации региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве в Ставропольском крае.

На Ставрополье региональной площадкой выступил Северо-Кавказский федеральный университет. В работе совещание приняли участие начальник отдела профессионального обучения и содействия занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы министерства труда и социальной защиты Ставропольского края Ирина Хрускина, директор Центра занятости населения города Ставрополя Виктория Полюбина, старший инструктор Ставропольского отделения «Всероссийского общества инвалидов» Ольга Акинчина.

В начале мероприятия с приветственным словом к участникам встречи обратилась директор РУМЦ СКФУ Наталья Борозинец, которая отметила, что данное совещание проводится уже не в первый раз и каждый раз оно приносит положительные плоды.

- Северо-Кавказский федеральный университет занимает лидирующую позицию среди образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику по сопровождению лиц с инвалидностью молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве, - говорит Наталья Борозинец.

Мероприятие прошло в смешанном формате. Эксперты и сотрудники крупнейшего вуза региона обсудили региональные программы сопровождения инвалидов молодого возраста, говорили о мерах по содействию трудоустройству квалифицированных специалистов с высшим образованием из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в регионе, а также уделили особое внимание практикам постдипломного сопровождения и содействия трудоустройству и поделились результатами мониторинга потребностей содействия трудоустройству выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ в СКФО.

- На данный момент в регионе идет активная реализация программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования, – говорит Ирина Хрускина. - Также, особое внимание уделяется последующему трудоустройству, которое происходит с учетом регламента межведомственного взаимодействия в регионе.

РУМЦ Северо-Кавказского федерального университета является участником и соисполнителем государственных региональных программ в Ставропольском крае с учетом регламента межведомственного взаимодействия.

Большим достижением вуза является практика трудоустройства своих выпускников с инвалидностью в стенах родного вуза. Отметим, что деятельность ресурсного учебно-методического центра по обучению лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при СКФУ охватывает все субъекты СКФО. Сегодня в сеть РУМЦ входит 31 вуз. Центр популяризирует среди молодёжи инклюзивное высшее образование, занимается профориентацией, содействует трудоустройству выпускников вузов с инвалидностью и ОВЗ.