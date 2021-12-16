К 16 декабря в Ставрополе от коронавируса иммунизировались около 227 тысяч горожан

В Ставрополе вакцинацию от коронавируса прошли примерно 55% взрослого населения города, что составило почти 227 тысяч человек. Из них 60% - люди из группы риска, чей возраст превысил 60 лет.

- Полную иммунизацию двумя компонентами прошли 168 027 горожан (53 907 - в возрасте 60+) - порядка 41 % прикрепленного к медучреждениям города населения, - рассказали в администрации Ставрополя.

Краевой центр является постоянным антилидером заболеваемости коронавирусом на территории Ставропольского края. За 15 декабря в городе зафиксировали 129 зараженных, а всего в тот день в регионе выявили 461 заболевшего.

Прививки обязательны для некоторых категорий граждан: пенсионеров и тех, кто работает с большим потоком клиентов. В частности, речь о сотрудниках общепита, муниципалитетов и т.д.