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Здоровье16 декабря 2021 9:37

К 16 декабря в Ставрополе от коронавируса иммунизировались около 227 тысяч горожан

Всего в регионе привились более 1,1 млн человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставрополе вакцинацию от коронавируса прошли примерно 55% взрослого населения города, что составило почти 227 тысяч человек. Из них 60% - люди из группы риска, чей возраст превысил 60 лет.

- Полную иммунизацию двумя компонентами прошли 168 027 горожан (53 907 - в возрасте 60+) - порядка 41 % прикрепленного к медучреждениям города населения, - рассказали в администрации Ставрополя.

Краевой центр является постоянным антилидером заболеваемости коронавирусом на территории Ставропольского края. За 15 декабря в городе зафиксировали 129 зараженных, а всего в тот день в регионе выявили 461 заболевшего.

Прививки обязательны для некоторых категорий граждан: пенсионеров и тех, кто работает с большим потоком клиентов. В частности, речь о сотрудниках общепита, муниципалитетов и т.д.