Из бюджета Ставрополья на 2022 год выделят 170 млн на питание пришкольных лагерей

В 2022 году в Ставропольском крае на организацию питания в пришкольных и загородных детских лагерях направят 170 миллионов рублей из краевого бюджета. Подобная статья расхода уже предусмотрена депутатами.

16 декабря в краевой думе приняли законы, которые дадут толчок развития сферы детского отдыха. Будет улучшена организация смен в детских лагерях, улучшат качество оказываемых услуг, некоторые субъекты в этих процессах получат новые возможности и обязанности.

В частности, это касается финансирования питания ребят. С начала 2022\ года органы местного самоуправления будут наделены отдельными государственными полномочиями.

Отметим, ранее говорилось о выделении 360 миллионов рублей для организации детского питания в летних лагерях.