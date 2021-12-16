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Общество16 декабря 2021 10:04

Из бюджета Ставрополья на 2022 год выделят 170 млн на питание пришкольных лагерей

Также со следующего года органы местного самоуправления получат некоторые госполномочия
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В 2022 году в Ставропольском крае на организацию питания в пришкольных и загородных детских лагерях направят 170 миллионов рублей из краевого бюджета. Подобная статья расхода уже предусмотрена депутатами.

16 декабря в краевой думе приняли законы, которые дадут толчок развития сферы детского отдыха. Будет улучшена организация смен в детских лагерях, улучшат качество оказываемых услуг, некоторые субъекты в этих процессах получат новые возможности и обязанности.

В частности, это касается финансирования питания ребят. С начала 2022\ года органы местного самоуправления будут наделены отдельными государственными полномочиями.

Отметим, ранее говорилось о выделении 360 миллионов рублей для организации детского питания в летних лагерях.