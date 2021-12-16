Робот-советник ВТБ Мои Инвестиции победил в двух номинациях RETAIL FINANCE AWARDS 2021

Робот-советник ВТБ Мои Инвестиции победил в номинации «Лучшее IT-решение 2021» ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS 2021. Еще одну награду от бизнес-журнала The Retail Finance сервис получил за «Лучший розничный финансовый продукт 2021» по итогам опроса читателей.

Розничные инвесторы активно используют услугу робота-советника ВТБ Мои Инвестиции, предлагающего более 20 стратегий в различных валютах в соответствии с инвестиционным профилем клиента. Минимальная сумма для инвестирования составляет 5000 руб. и 100$.

Бесплатный сервис мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции по подбору персонального инвестиционного портфеля содержит 25 стратегий, которые пользователи могут выбрать, исходя из своего инвестиционного профиля и финансовых целей.

Персональный Робот-советник с учетом результатов анкетирования и целеполагания предлагает персональный инвестиционный портфель и регулярно проводит его ребалансировку с учетом текущей рыночной ситуации. Сервис присылает рекомендации, но итоговое решение остается за клиентом и все сделки он заключает самостоятельно. Потенциальная доходность портфелей под управлением робота-советника составляет до 21 % годовых в рублях, до 13,4 % в долларах, до 5,2% в евро в зависимости от вашей готовности к риску.

Большинство стратегий робота-советника ВТБ Мои Инвестиции формируются на основе оценок и анализа экспертов ВТБ Капитал Инвестиции. Кроме того, есть стратегия, которой управляет искусственный интеллект. Алгоритм создала специальная команда ВТБ из передовых физиков и математиков, а также лучших портфельных управляющих ВТБ Капитал Инвестиции.

Широкий набор стратегий робота-советника ВТБ Мои Инвестиции и высокие показатели доходности портфелей, сформированных на их основе, наряду с удобным функционалом и понятным интерфейсом обеспечивают высокую популярность и востребованность этого сервиса среди пользователей мобильного приложения. Только за год количество клиентов, подключивших нашего робота-советника увеличилось в 4 раза - до порядка 100 тыс., при этом примерно половина из них выполняют рекомендации робота в первый же день изменения стратегии.

- Мы рады получить награду за лучшее IT-решение от такого авторитетного бизнес-журнала и очень гордимся тем, что наш сервис робота-советника стал еще и победителем в номинации «Лучший розничный финансовый продукт», по итогам выбора читателей. Без слаженной работы команды на всех этапах разработки этого сервиса, только за этот год мы добавили в робот-советник 19 новых стратегий, этот успех был бы невозможен. Конечно, основным нашим стимулом для продолжения активной работы над усовершенствованием наших сервисов для инвестирования являются наши клиенты, однако такие награды также очень важны и помогают преодолевать все трудности и решать все задачи, с которыми связан процесс разработки всего нового, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS учреждена бизнес-журналом The Retail Finance в 2007 году. Её цель - привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития финансового ритейла за год, вооружить участников лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса, содействовать развитию цивилизованного финансового рынка.