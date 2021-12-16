МТС и Московский зоопарк помогут школьникам в изучении природы России

На платформе pokolenie.mts.ru появился интерактивный онлайн-курс, посвященный изучению Арктики, тайги, тундры, лесов и степей. Из роликов образовательной программы школьники смогут не только узнать интересные факты о климате, растениях и обитателях природных территорий, но и получить интересные и веселые задания (мини-квизы, танцевальные челленджи), чтобы закрепить знания и потренировать внимательность.

Кроме того, в каждом видео сотрудники Московского зоопарка знакомят ребят с основами экологичного образа жизни и, подкрепляя научными аргументами, объясняют, почему ему стоит следовать.

Все желающие дети и подростки из любого региона страны также смогут принять участие в специальном конкурсе, победители которого получат уникальную возможность побывать за кулисами Московского зоопарка: встретиться с зоологами и киперами, посетить специальный тренинг животных.

Участники должны выполнить задание ведущих, например, создать поделку из старых вещей или рисунок на заданную тему, и загрузить результат на страницу конкурса. Лучшие работы выберет жюри.