С 1 января 2022 года жители Ставрополья освободятся от уплаты курортного сбора

Дума Ставропольского края во время заседания 16 декабря приняла решение об отмене курортного сбора для жителей региона с 1 января 2022 года. Инициаторами такого решения выступили как федеральные власти, так и администрация Кисловодска.

- Администрации городов-курортов - участников эксперимента по курортному сбору - также поддержали инициативу коллег. До принятия изменений плата не взималась только с постоянно проживающих в городах-курортах края, - заявили в пресс-службе ведомства.

Отмена курортного сбора для ставропольцев сделает отдых в санаториях более доступным. Однако туристы будут обязаны платить налог. Отметим, что Ставрополье было лидером по реализации средств с курортного сбора в России. На эти деньги благоустраивали города-курорты, восстанавливали разрушенные бюветы и здравницы. Например, реконструкцию Поющего фонтана в Пятигорске провели именно на средства с курсбора.

Напомним, курортный сбор - вид налога, который вносят туристы и жители регионов с развитой туристической сферой. Если раньше от курсбора были освобождены только жители Кавминвод, то теперь - все ставропольцы.

Впервые его начали взимать в 2018 году, к декабрю 2021 года удалось собрать более миллиарда рублей. В частности, к концу этого года казна Ставрополья пополнится на 283 миллиона рублей.