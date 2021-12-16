На Ставрополье полностью восстановили диспансеризацию после перерыва из-за COVID-19

В Ставропольском крае к декабрю 2021 года удалось восстановить диспансеризацию населения после долгого перерыва на пандемию коронавируса. Сейчас многие ковид-койки перепрофилируют, возвращая старый статус.

Уже 300 тысяч человек прошли полную диспансеризацию. Также усилили работу по реабилитации больных: 20 тысяч человек, переболевших коронавирусом, прошли углубленную программу восстановления в медучреждениях и санаториях. Здравницы региона разработали специальные программы реабилитации после COVID-19.

- За 11 месяцев состоялся 821 выезд мобильных медицинских бригад, принято 38,6 тысячи пациентов. Приняты меры по профилактике осложнений после коронавирусной инфекции у беременных и рожениц – для них предусмотрен экспресс-тест на COVID-19, ежедневный телефонный патронаж и госпитализация при подтверждении коронавирусной инфекции, - рассказали в пресс-службе губернатор края.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, в каких округах и районах Ставропольского края выявили больше всего зараженных коронавирусом.