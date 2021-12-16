16 декабря в шести территориях Ставрополья не нашли ковид-зараженных

По состоянию на 16 декабря в Ставропольском крае на шести территориях не нашли ни одного зараженного коронавирусом. Медики не выявили случаев инфицирования в городе Лермонтов и в Арзгирском, Труновском, Шпаковском, Изобильненском, Минераловодском районах и округах.

А в Александровском, Курском муниципальных районах и Пятигорске медики зафиксировали по одному зараженному на территории. Больше всего заболели в Ставрополе, здесь за сутки зафиксировали 128 человек.

Всего за сутки в регионе заразились 458 человек, выздоровели - 694, скончались - 25. За день вакцинировались более 7 тысяч человек, а общее число привитых перевалило за 1,1 миллион человек.