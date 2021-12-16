До конца декабря на Ставрополье будут работать 228 елочных рынков

С 16 декабря в Ставропольском крае начали работать 228 елочных рынков. Они расположены в крупных городах региона. Об этом во время брифинга рассказал председатель комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности Денис Полюбин.

Помимо елок на базарах буду продавать пиротехнику, которая прошла освидетельствование. Таким образом власти хотят ограничить поток некачественных салютов, которые могут быть опасны.

- Хочется предостеречь ставропольцев от приобретения пиротехники в несанкционированных местах, что поможет избежать неприятных сюрпризов в праздник, - заявил Полюбин.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе упал спрос на "живые" елки. Граждане стали больше покупать искусственных деревьев, которые могут служить не один год. Кто-то руководствуется практическими аспектами вопроса, а кто-то принципиально сохраняет природу.