Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 12:24

До конца декабря на Ставрополье будут работать 228 елочных рынков

Однако спрос на "живые" сосны в 2021 году значительно упал
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

С 16 декабря в Ставропольском крае начали работать 228 елочных рынков. Они расположены в крупных городах региона. Об этом во время брифинга рассказал председатель комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности Денис Полюбин.

Помимо елок на базарах буду продавать пиротехнику, которая прошла освидетельствование. Таким образом власти хотят ограничить поток некачественных салютов, которые могут быть опасны.

- Хочется предостеречь ставропольцев от приобретения пиротехники в несанкционированных местах, что поможет избежать неприятных сюрпризов в праздник, - заявил Полюбин.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе упал спрос на "живые" елки. Граждане стали больше покупать искусственных деревьев, которые могут служить не один год. Кто-то руководствуется практическими аспектами вопроса, а кто-то принципиально сохраняет природу.