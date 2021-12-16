Житель Кисловодска отправился в колонию за ложный звонок о минировании моста

Кисловодский городской суд приговорил местного жителя к 1 году лишения свободы за ложное информирование о теракте. Инцидент произошел 1 сентября в городе-курорте.

По данным суда, молодой мужчина позвонил в отдел МВД и заявил, что соорудил бомбу из подручный средств. Он собирается заложить ее на пост по улице 9 Марта в Кисловодске, и его надо остановить.

Правоохранители отреагировали на вызов, но бомбы не нашли. Параллельно началась проверка заявителя - кто он и откуда звонил. В итоге оказалось, что это был ложный вызов на теракт, наказание за который предусматривает уголовный кодекс.

- Приговором суда гражданин К. признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, - сказано в сообщении суда.