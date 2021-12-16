На Ставрополье пристава и экс-помощника мирового судьи поймали на взяточничестве

В Следкоме Ставропольского края рассказали, что против судебного пристава и бывшего помощника мирового судьи завели уголовные дела за покушение на получение взятки и покушение на пособничество при этом.

- По данным следствия, в мае текущего года помощник судьи предложила судебному приставу за взятку в сумме 300 тысяч рублей окончить исполнительное производство ее знакомой на сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей и вернуть исполнительное производство взыскателю в связи с отсутствием имущества должника, на что пристав дала согласие, - сказано в сообщении ведомства.

Получение денег пресекли сотрудники полиции. В итоге вместо сотен тысяч женщины получили два уголовных дела и грозящий штраф. Расследование продолжается, после материалы направят в суд.