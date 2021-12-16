Прокуратура Ставрополья установит причину тройного ДТП с двумя погибшими

Прокуратура Ставрополья организовала проверку после ДТП в Андроповском районе, в котором погибли два человека и еще пятеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Авария случилась вечером 16 декабря на трассе "Кавказ".

- Водитель грузового автомобиля ERF, двигаясь со стороны города Невинномысск, совершая манёвр разворота в нарушении линии разметки, где это запрещено, а также в условиях ограниченной видимости - тумана, спровоцировал столкновение со встречно движущимся автомобилем Тойота Эстима, а затем автомобилем ВАЗ-2112, который двигался в попутном направлении, - сообщало УГИБДД по Ставропольскому краю.

Пострадавшие госпитализированы. На место выехал районный прокурор.

- В ходе проверки прокуратурой Андроповского района будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, - сказано в сообщении прокуратуры края.