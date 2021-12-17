На Ставрополье количество зараженных за сутки выросло до 460 человек

В Ставропольском крае за прошедшие сутки медики выявили 460 новых случаев коронавирусной инфекции. Обще число зараженных с начала пандемии составило 120,5 тысяч человек.

Также за день из больниц выписали 708 человек - они смогли перебороть болезнь. К сожалению, скончались 26 пациентов. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принес свои соболезнования родственникам умерших.

- Прививку против COVID-19 в нашем крае получили уже более 1 миллиона 145 тысяч человек, - написал Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, в каких районах региона больше всего заболевают люди. Антилидером является краевой центр - здесь за сутки инфицируются более сотни человек.