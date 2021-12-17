За прошедшие сутки 708 ставропольцев выздоровели от COVID-19

По состоянию на 17 декабря в Ставропольском крае 708 человек выписались из региональных больниц, победив коронавирусную инфекцию. Уже три дня подряд показатель выздоровления за сутки сильно превышает уровень заболеваемости.

За день медики выявили 460 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии заболели 120,5 тысяч человек. Заболеваемость снова начала расти. А вот уровень смертности остается на прежнем месте: за сутки от коронавируса скончались 26 человек.

В регионе продолжается кампания массовой вакцинации населения: первым компонентом вакцины привились 1 миллион 146 тысяч человек, в том числе за прошедшие сутки - 6,6 тысяч граждан.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, есть ли в Ставропольском крае случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".