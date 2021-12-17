Работодатели Ставрополя начнут переводить работников на "удаленку" с 20 декабря

В администрации Ставрополя напомнили, что с 20 декабря работодатели могут перевести сотрудника на удаленный режим работы, если тот отказывается вакцинироваться. Об этом уже рассказывал мэр города Иван Ульянченко.

Такая мера связана с эпидемиологической обстановкой в Ставропольском крае и его центре, в частности. Ежедневно в Ставрополе фиксируют более ста случаев заражения коронавирусом, что составляет четверть от всего количества инфицированных за сутки.

Сейчас в городе вакцинировали 55% взрослого населения, большая часть из которых - пожилые граждане старше 60 лет.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Ульянченко успокоил сотрудников: их не имею права уволить за отсутствие прививки. Но могут перевести на удаленный режим работы.