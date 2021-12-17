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Общество17 декабря 2021 7:14

На Ставрополье начались массовые проверки автобусов после жалоб населения

17 декабря полиция организовала рейды, во время которых осмотрит общественный транспорт
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае полиция организовала массовые проверки общественного транспорта после жалоб населения о низком качестве улуг перевозки. Рейды пройдут в Ставрополе и Шпаковском округе.

Участились нарушения ПДД со стороны водителей автобусов и маршрутных такси, ставропольцы сетуют на плохое вождение и состояние автомобилей. Полиция с раннего утра отправилась осматривать документы и сами автобусы, чтобы дать свое заключение по каждому.

Вся собранная информация будет передана в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья. Там ее проанализируют и решат, что делать с наиболее злостными нарушениями.