Кредитный портфель ВТБ в регионах СКФО превысил 95 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2021 года совокупный кредитный портфель ВТБ на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Северной Осетии вырос на 8%, до 95,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств увеличился на 8% и составил 78,1 млрд рублей.

Кредитный портфель среднего и малого бизнеса по итогам трех кварталов достиг 40,9 млрд рублей. Основную его долю занимают представители пищевой промышленности и сельского хозяйства - 33%, на предприятия отрасли торговли приходится 27,3%, на компании строительной сферы - 14%.

Объем привлеченных средств корпоративного бизнеса составил 24,6 млрд рублей. В сегменте розничного бизнеса кредитный портфель банка с января по сентябрь увеличился на 12%, до 54,3 млрд рублей. Более 50% в нем приходится на кредиты наличными - 28,6 млрд рублей (+15% к девяти месяцам 2020 года), ипотечные займы - 21,2 млрд рублей (+9%).

Портфель автокредитов на отчетную дату достиг 2,6 млрд рублей (+10%), портфель кредитных карт - 1,9 млрд рублей (+8%). За девять месяцев банк предоставил жителям регионов 22,8 млрд рублей заемных средств, что в 1,5 раза выше показателя за январь-сентябрь 2020 года.

На улучшение жилищных условий ВТБ предоставил 7 млрд рублей, что на 36% превышает значение аналогичного периода 2020 г. Продажи кредитов наличными составили 14,5 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат трех кварталов прошлого года. На покупку автомобилей выдано 1,3 млрд рублей (+ 37%).

Портфель привлеченных средств физических лиц увеличился на 9%, до 53,5 млрд рублей, при этом объем инвестиционных продуктов в нем вырос более чем на треть (+37%) и составил 14,8 млрд рублей.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, прокомментировал: «ВТБ демонстрирует рост основных бизнес-показателей в регионах СКФО. Предприниматели округа по-прежнему активно используют кредитные средства как для решения текущих задач, так и реализации инвестиционных проектов. Мы также фиксируем стабильный интерес у представителей среднего и малого бизнеса к услугам расчетно-кассового обслуживания банка. По итогам девяти месяцев открыто более четырех тысяч новых счетов, что на 21,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Драйвером развития розничного блока остаются кредиты наличными и ипотека. При этом высокую динамику показали продажи автокредитов: объем выданных займов увеличился более чем на треть по сравнению с результатом 2020 года».

Александр Дыренко также отметил, что в фокусе внимания банка остаются вопросы безопасности клиентов и развития дистанционных каналов обслуживания, которые особенно актуальны в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.