На Ставрополье 18% из 3770 ковид-коек могут занять новые пациенты

По состоянию на 17 декабря в Ставропольском крае из 3770 ковид-коек свободными остаются 18%. Часть развернутого коечного фонда перевели на старый, допандемийный профиль. Постепенно медучреждения возвращаются к обычному режиму и теряют статус ковид-госпиталей.

- Всем для оказания медицинской помощи больным с COVID-19 они обеспечены. Уберечься от тяжёлого течения в большинстве случаев помогает вакцинация. Она продолжается в нашем крае, необходимый запас вакцины на Ставрополье есть, - заявил губернатор края Владимир Владимиров.

За прошедшие сутки в Ставропольском крае заразились еще 460 человек, однако и выписались 708 пациентов. Уже несколько дней подряд количество выздоровевших сильно превышает число новых инфицированных.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе полностью смогли восстановить диспансеризацию населения после долгой коронавирусной паузы. Уже 300 тысяч человек прошли полный курс лечения от болезней, не связанных с коронавирусом.