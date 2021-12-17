На Ставрополье после тройного ДТП с двумя погибшими завели уголовное дело

16 декабря в Андроповском муниципалитете на трассе "Кавказ" произошло тройное ДТП с участием фуры. В аварии погибли два человека, еще пятеро оказались в больнице с различными травмами. После инцидента возбудили уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Известно, что водитель грузового автомобиля пытался развернуться посреди трассы, игнорируя разметку. В фуру влетела легковушка, которая не смогла отреагировать на опасность из-за густого тумана. После в машины врезалась попутный ВАЗ-2112

На месте скончались водитель и пассажир легковушки ВАЗ, а водитель и его четыре пассажира иномарки попали в больницу, с ними работают медики. Дорогу перекрыли, движение осуществляется только по одной полосе.

- На место ДТП выехал прокурор Андроповского района для координации работы правоохранительных органов. Незамедлительно прокуратурой Андроповского района организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, - рассказали в прокуратуре Ставрополья.