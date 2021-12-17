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Происшествия17 декабря 2021 9:30

В Светлограде 76-летняя женщина погибла в пожаре из-за обогревателя

Правоохранительные органы начали проверку по данному инциденту
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Светлограде в одном из частных домов произошел пожар. Когда спасатели завершили тушение, обнаружили етло 76-летней женщины. По предварительным данным, огонь начал распространяться из-за включенного обогревателя.

- Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю обращает внимание и предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности при обращении с обогревательными приборами, систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, следите за состоянием прибора, - рассказали в Следкоме Ставрополья.

Правоохранители назначили ряд экспертиз и начали проверку по данному инциденту.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что прокуратура начала проверку после тройного смертельного ДТП под Невинномысском. В фуру врезались несколько легковых машин, 2 человека погибли, еще 5 оказались в больнице.