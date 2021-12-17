В медицинском колледже Махачкалы взорвался газ, один человек пострадал

Утром 17 декабря в Махачкале по проспекту имама Шамиля произошел хлопок газа. Эпицентром взрыва стал салон красоты, рядом с которым находятся вход во двор медицинского колледжа, министерство транспорта Дагестана, магазины и т.д.

От взрыва выбило стекла, но несущие стены остались целы. Хлопок спровоцировал пожар, который уже успели локализовать и работают над его полным тушением. Всего горит около 35 квадратных метров.

Во время взрыва пострадала женщина: она получила ранения и сильный шок. Ее госпитализировали в больницу, а правоохранительные органы начали проверку по данному инциденту.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Дагестане зверски расправились с известной гадалкой. Следователи в качестве подозреваемого рассматривают одного из клиентов. Но зла женщине желали в первую очередь "охотники на ведьм".