В Карачаево-Черкесии наградили авторов лучших материалов на тему межнациональных и межконфессиональных отношений

Фото: сайт главы КЧР.

В Черкесске прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского творческого конкурса журналистов печатных и электронных СМИ на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений.

Организатор конкурса - министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. Дипломы и ценные призы победителям конкурса вручил министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Он пожелал победителям конкурса новых творческих и профессиональных успехов и свершений. Награждение проходило по 12 номинациям.