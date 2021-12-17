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Общество17 декабря 2021 9:53

В Карачаево-Черкесии наградили авторов лучших материалов на тему межнациональных и межконфессиональных отношений

Источник:kp.ru
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Фото: сайт главы КЧР.

Фото: сайт главы КЧР.

В Черкесске прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского творческого конкурса журналистов печатных и электронных СМИ на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений.

Организатор конкурса - министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. Дипломы и ценные призы победителям конкурса вручил министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Он пожелал победителям конкурса новых творческих и профессиональных успехов и свершений. Награждение проходило по 12 номинациям.