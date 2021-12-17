На Ставрополье осудят мужчину, который помогал бизнесменам обналичивать миллиарды

Прокуратура Ставрополя утвердила обвинительное заключение по делу мужчины, который помогал юридическим лицам обналичивать миллиарды рублей без кредитных организаций. В общей сложности, предприниматели получили 2 миллиарда рублей, а сам мошенник разжился на 22 миллиона.

По данным ведомства, с 2014 по 2019 годы мужчина взял под контроль счета и документы нескольких юрлиц и выводил через них средства, которые нужно было обналичить. Он организовывал фиктивные покупки товаров и услуг, за которые в итоге не платил и просто обналичивал деньги.

- В дальнейшем обвиняемый перечислил на расчётные счета подконтрольных организаций более 1 млрд рублей, обналичил и передал клиентам за вычетом вознаграждения от перечисленной денежной суммы. В результате указанной деятельности обвиняемым получено более 22,7 млн рублей, - рассказали в прокуратуре.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Он пройдет по статье "незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере".