Следствие оценило причиненный начальником кадетского училища в Ставрополе ущерб

Промышленный районный суд Ставрополя рассмотрел ходатайство следователя об аресте бывшего начальника Ставропольского кадетского корпуса Олега Степанчука. Мужчина пробудет в СИЗО до февраля 2022 года, сказано в сообщении.

Олег Степанчук. Фото: stpku.ru

Пресс-служба суда подтвердила то, о чем рассказывал ранее источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах. Степанчуку инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток.

- За вознаграждения Степанчук гарантировал поступление детей в кадетское училище. Превышение должностных полномочий связано, как и в деле его предшественника Леонида Куца, с премиями работникам. Часть из них он забирал себе, - говорил собеседник издания.

Ущерб от действий полковника оценен в 484 тысячи рублей. Большая часть - 345 тысяч рублей - связана со взятками, которые давались за беспрепятственное поступление в училище.

Подробнее о делах Степанчука и Куца читайте в материале "КП-Ставрополь".