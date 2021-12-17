В бюджет Невинномысска на 2022 год заложили почти 3,5 млрд рублей доходов

Фото: пресс-служба главы Невинномысска

Бюджет на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов, приняли в Невинномысске на очередном заседании городской думы. Глава Невинномысска Михаил Миненков обратил внимание, что прогнозируемый общий объем доходов на предстоящий год вырос до 3 млрд 492,3 млн рублей. А на последующие два года заложили больше 3,5 млрд и 3,2 млрд рублей соответственно.

- Городской бюджет на 75,5% социально ориентирован, при этом основная доля расходов приходится на образование (43%) и социальную политику (29,1%), - указал Миненков в сообщении на своей странице в Instagram.

На развитие образования в Невинномысске в 2022 году направят 1 млрд 545 млн рублей, социальной политики – 1 млрд 47 млн, культуры – 65 млн, а физической культуры и спорта – 59 млн рублей.

- Одним из основных направлений остается реализация национальных проектов «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда». Общий объем их финансирования составляет более 556 млн рублей, - добавил глава Невинномысска.

На строительство и ремонт дорог в будущем году заложат 331,7 млн рублей, в том числе 42 млн - на их содержание. По словам Михаила Миненкова, запланировано проведение ремонтных работ по улицам Трудовая, Первомайская, Московская, Монтажная, Луначарского, Комарова, Достоевского и по проезду на городское кладбище. Еще 285 млн рублей направят на отрасль жилищно-коммунального хозяйства, включая 151 млн - на благоустройство общественных территорий.

Кроме того, 6 млн рублей планируется направить на строительство пандусов в 19 детских садах и в 8 школах. Еще на 3 млн обустроят веранды с наземным покрытием и за 62 млн рублей организуют бесплатное горячее питание для учеников 1–4 классов.

- К слову, в новом году запланирован ремонт школ №2 и №14 на сумму почти 300 млн рублей, - отметил глава Невинномысска.