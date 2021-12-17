Северный Кавказ берет курс на цифровую трансформацию

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов (справа) на форуме в Магасе.

На полях VI межрегионального форума «Северный Кавказ 2030. Цифровая трансформация», который состоялся в столице Ингушетии Магасе, эксперты обсудили стратегию цифровизации макрорегиона.

Участие в форуме приняли представители аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО, эксперты ведущих российских вузов и ректоры университетов, входящих в состав Совета Консорциума вузов Северного Кавказа.

От имени руководителя Республики Ингушетия гостей и участников поприветствовала заместитель председателя правительства республики Марьям Амриева, отметив, что в Год науки и технологий ученые Северного Кавказа внесли достойный вклад в развитие российской науки, а одна из главных задач, поставленных Президентом РФ перед научным сообществом, - привлечение в науку молодых талантов, успешно реализована.

К присутствующим обратился федеральный инспектор по РИ аппарата полномочного представителя Президента РФ на Северном Кавказе Виталий Смирнов.

- Я уверен, что проделанная работа будет плодотворной, будут выработаны актуальные рекомендации, которые найдут свое практическое применение. Желаю удачи, успехов и надеюсь на новые встречи, в том числе в других субъектах округа и страны, - сказал Смирнов.

В свою очередь, председатель Совета Консорциума вузов СКФО, ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов подчеркнул, что цифровая трансформации определена Президентом РФ Владимиром Путиным в качестве одной из национальных целей развития страны на период до 2030 года, и образовательные организации должны не только реагировать на потребности формирующейся цифровой экономики в части подготовки кадров и создания комплексных цифровых решений, но и становиться центром этих процессов.

- Организации высшего образования готовы к ускоренной цифровой трансформации, цель которой интеграция новых технологий во все образовательные процессы, в том числе и в подготовке квалифицированных кадров. Так, по оценкам экспертов, потребность экономики страны в IT- специалистах составляет более 700 тысяч человек. При этом ежегодно на рынок труда макрорегиона выпускаются почти 6 тысяч специалистов по данному направлению, - сказал Дмитрий Беспалов.

Кроме того, помощник зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко Антоний Швиндт добавил, что обсуждаемая тема является важной, потому что вопросы цифрового развития активно обсуждаются на федеральном уровне.

- Когда говорим про цифровую трансформацию, мы понимаем, что это важный инструмент повышения качества управления не только на уровне страны, но и на уровне университетов, что, безусловно, является важным шагом, который поможет выйти крупным образовательным организациям на новый уровень, - подчеркнул Швиндт.

Также в рамках VI межрегионального форума состоялись форсайт-сессия «Цифровая трансформация отрасли образования и науки» и экспертная сессия «Стратегии цифровой трансформации университетов СКФО: инфраструктура и цифровые сервисы, кадры и данные».

Напомним, с мая этого года в 5 субъектах СКФО были организованы межрегиональные форумы, на которых обсудили вопросы повышения качества образования и содействия занятости выпускников, инвестиционной привлекательности муниципальных территорий, формирование новой экономики и предпринимательство и проанализировали перспективы развития туризма в СКФО.