На Ставрополье на покупку лекарств от коронавируса потратили 92 млн рублей

В Ставропольском крае на закупку лекарств от коронавируса заправили 92 миллиона рублей. Также губернатор региона Владимир Владимиров распорядился выделить теще 77 миллионов рублей на оплату новой партии.

- Эта закупка позволит обеспечить бесперебойное снабжение препаратами в декабре–январе, - рассказали в Минздраве Ставрополья.

Во время брифинга заместитель министра здравоохранения Наталья Звягинцева сообщила, что в регионе не нашли ни одного зараженного новым штаммом коронавируса "омикрон". Также она отметила, что небольшое снижение заболеваемости в регионе не может быть поводом для снятия ограничений.

За последние сутки в регионе зафиксировали 460 зараженных коронавирусом, но при этом и число выздоровевших сильно выросло. Из больниц выписали 708 здоровых пациентов.