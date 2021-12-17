«Россети Северный Кавказ» с начала года приняли на баланс 134 бесхозяйных электросетевых объекта

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» за 11 месяцев 2021 года на основании решений судов приняли на обслуживание 134 ранее бесхозяйных энергообъекта - линии электропередачи 10-0,4 кВ общей протяженностью 22,2 км. Все принятые на баланс объекты расположены на территории Республики Ингушетия.

Основная работа по формированию документов для признания права собственности на бесхозяйные электросетевые активы в настоящее время энергетиками "Россети Северный Кавказ" проводится совместно с органами власти Ингушетии, Дагестана, Чеченской Республики, Северной Осетии и Ставропольского края. Кабардино-Балкарская Республика самостоятельно осуществляет регистрацию права собственности на бесхозяйные объекты.

Приоритетным субъектом СКФО, на территории которого планируется разрешить вопросы оформления прав собственности на бесхозяйные активы, энергетики называют Дагестан. Именно в этом регионе наибольшее количество бесхозяйных объектов, нуждающихся в масштабной реконструкции. Это основная причина частых нарушений режима энергоснабжения потребителей Дагестана.

«Россети Северный Кавказ» совместно с органами власти республики в настоящее время реализуют дорожную карту, предусматривающую проведение масштабной инвентаризации электросетевого имущества региона. Работа ведется с участием органов власти республики, местного самоуправления, территориальных сетевых организаций, а также структур, осуществляющих учет и регистрацию прав на имущество.

Вопрос консолидации на базе госхолдинга «Россети» нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозяйных, - одна из приоритетных производственных задач, которая обозначена сегодня правительством страны перед энергетиками группы и закреплена в стратегии развития электросетевого комплекса России.