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Общество18 декабря 2021 7:20

ГИБДД назвала частые нарушения в автобусах Ставрополя и Михайловска

Ведомство подвело итоги масштабного рейда
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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УГИБДД по Ставропольскому краю назвала, какие нарушения нашла в общественном транспорте Ставрополя и Михайловска. Самое частое - техническая неисправность. Это лысая резина или разные колеса, изменения в конструкцию, демонтаж сидений, а также превышение установленных уровней загрязняющих веществ в выбросах, передает пресс-служба ведомства.

- К ответственности привлечены 30 должностных лица за выпуск на линию технически неисправных транспортных средств. Два автобуса сняты с маршрута и помещены на специализированную стоянку до устранения причины задержания, - сказано в сообщении УГИБДД по Ставрополью.

Всего составлено около 150 протоколов о правонарушении. Информация об итогах рейда направили в Миндор Ставрополья.