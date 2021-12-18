ГИБДД назвала частые нарушения в автобусах Ставрополя и Михайловска

УГИБДД по Ставропольскому краю назвала, какие нарушения нашла в общественном транспорте Ставрополя и Михайловска. Самое частое - техническая неисправность. Это лысая резина или разные колеса, изменения в конструкцию, демонтаж сидений, а также превышение установленных уровней загрязняющих веществ в выбросах, передает пресс-служба ведомства.

- К ответственности привлечены 30 должностных лица за выпуск на линию технически неисправных транспортных средств. Два автобуса сняты с маршрута и помещены на специализированную стоянку до устранения причины задержания, - сказано в сообщении УГИБДД по Ставрополью.

Всего составлено около 150 протоколов о правонарушении. Информация об итогах рейда направили в Миндор Ставрополья.