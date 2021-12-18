Минздрав Ставрополья посоветовал наименее вредный алкоголь для Нового года

Врач-эндокринолог Елена Красильникова назвала алкоголь, который нанесет наименьший вред организму. Жителям Ставрополья стоит выбирать сухие вина и шампанское, но употреблять их каждый день не рекомендуется.

- Врачи не рекомендуем употребление алкоголя. Надо понимать, что алкоголь сам по себе очень калорийный. Он затягивает чувство насыщения. После приема спиртного человек начинает есть вдвое больше. Стоит также больше гулять и заниматься спортом, - сказала Красильникова.

Кроме того, врач рекомендовала исключить из блюд жирные добавки. Например, майонез можно заменить добавкой из легкого йогурта.