Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 9:23

Мэру Невинномысска Миненкову вручили медаль "За заслуги перед Ставропольским краем"

Приказ о награждении подписал губернатор
Артем ВЛАДИМИРОВ
Артем ВЛАДИМИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Михаил Миненков и Игорь Бабкин

Михаил Миненков и Игорь Бабкин

Мэру Невинномысска Михаилу Миненкову вручили медаль "За заслуги перед Ставропольским краем". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Медаль "За заслуги перед Ставропольским краем"

Медаль "За заслуги перед Ставропольским краем"

Поручение о вручении медали подписал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Саму награду Герою России Миненкову вручил руководитель аппарата правительства Ставропольского края Игорь Бабкин.

Медаль вручают за достижения перед регионом в различных сферах деятельности. В том числе - за заслуги в социально-экономических и хозяйственных областях.