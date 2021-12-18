Мэру Невинномысска Миненкову вручили медаль "За заслуги перед Ставропольским краем"

Михаил Миненков и Игорь Бабкин
Мэру Невинномысска Михаилу Миненкову вручили медаль "За заслуги перед Ставропольским краем". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Медаль "За заслуги перед Ставропольским краем"
Поручение о вручении медали подписал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Саму награду Герою России Миненкову вручил руководитель аппарата правительства Ставропольского края Игорь Бабкин.
Медаль вручают за достижения перед регионом в различных сферах деятельности. В том числе - за заслуги в социально-экономических и хозяйственных областях.