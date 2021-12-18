Депутат Хуторский досрочно покинул Думу Ставропольского края

Александр Хуторский. Фото: Дума Ставропольского края

Депутат Думы Ставропольского края Александр Хуторский досрочно сложил полномочия. Это следует из постановления законодательного органа, опубликованного на сайте правовой информации региона.

Причина увольнения не уточняется. Известно, что мужчина голосовал против поправок в закон Ставропольского края "Об особо охраняемых природных территориях". После вступления изменений в силу региональный прокурор Александр Лоренц подал иск на такое решение, поскольку поправки противоречат законодательству.

Хуторскому 33 года. В Думе Ставрополья он входил в комитеты по экономическому развитию и собственности, а также по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре. По образованию юрист.