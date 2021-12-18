Главы КЧР, КБР, Ставрополья и Адыгеи подписали соглашение по организации праздника

Фото: пресс-служба главы КЧР

В Черкесске главы четырех регионов - Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи - подписали соглашение о взаимодействии по празднованию столетия трех республик.

Фото: пресс-служба главы КЧР

- В истории было немало моментов, когда мы оказывали друг другу помощь, вместе преодолевали трудности, вместе радовались победам и успехам друг друга. Равно как и наша история, так и наше настоящее и будущее – неразделимы! Благодаря дальновидности и мудрости нашего национального лидера - президента России Владимира Путина сегодня все наши регионы демонстрируют стабильное социально-экономическое развитие, сплоченность общества и единство многонационального народа России, - сказал на встрече глав руководитель КЧР Рашид Темрезов.

В 2007 году Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия праздновали 450-летие вхождения этих народов в состав России. Предстоящие торжества связаны с обретением территориями государственности.

- В процессе становления и развития наших республик нельзя не отметить большую роль Ставропольского края, который сегодня является центром СКФО и сплавом многих культур, в том числе и многонациональных и поликонфессиональных народов наших республик, - сказал Темрезов.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что регионы всегда готовы помогать друг другу в сложных ситуациях.

- Например, в период пандемии вместе искали выход, способы решения проблем, искали ИВЛ, кислородные трубки. Жители наших республик успешно строят бизнес на территории соседних регионов, студенты обучаются в вузах. И в рамках 100-летия, конечно, мы обогатим культуру друг друга, - сказал Владимиров.

В конце встречи главы субъектов России осмотрели галерею республиканского историко-культурного природного музея-заповедника, где выставлены работы художников и старинные книги.