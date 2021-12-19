За прошедшие сутки на Ставрополье выявили 465 зараженных коронавирусом

В Ставропольском крае за последние сутки медики выявили 465 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. После некоторого снижения заболеваемости количество инфицированных за сутки снова начало расти.

Об эпидемиологической ситуации рассказал губернатор края Владимир Владимиров. За прошедший день от коронавируса скончались 30 человек - летальность снова вернулась к прежним показателям после непродолжительного снижения.

Также к 19 декабря 327 человек смогли победить болезнь и выписали из больниц. Отметим, что к 18 декабря выздоровели 944 человека - это наибольшее число выздоровевших за последние месяцы.

- С каждым днем увеличиваются показатели иммунизации от COVID-19. В целом прививку сделали уже 1 миллион 156 тысяч жителей края, - рассказал Владимиров.