Запредом правительства Ставрополья стал экс-депутат думы Иль Дроздов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление о назначении бывшего депутата думы Ставрополья Ильи Дроздова на пост заместителя председателя правительства региона. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Дроздов стал десятым зампредом правительства региона. Он был депутатом от ЛДПР, какое-то время даже возглавлял фракцию.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что депутат Думы Ставропольского края Александр Хуторский досрочно сложил полномочия. Причина увольнения не уточняется. Известно, что мужчина голосовал против поправок в закон Ставропольского края "Об особо охраняемых природных территориях".