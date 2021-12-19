На время праздников между Кисловодском и Ростовом-на-Дону запустят дополнительные поезда

С 24 декабря по 9 января на маршрут Кисловодск - Ростов-на-Дону выпустят дополнительные поезда. Граждане отправляются на отдых в санатории Ставропольского края, кто-то едет в гости к родственникам. Поток приезжих сильно уплотняется.

Поэтому приняли решение пустить дополнительные поезда. Уже сейчас запустили прямые поезда из Екатеринбурга, Белгорода и Нижнего Новгорода.

- Новогодний период в Кисловодске будет ярким и красочным, нам есть, чем удивить жителей города и гостей курорт, - рассказал и.о. главы Кисловодска Евгений Моисеев.