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Общество19 декабря 2021 8:30

На время праздников между Кисловодском и Ростовом-на-Дону запустят дополнительные поезда

Уже сейчас с Кисловодска запустили прямые рейсы до Нижнего Новгорода, Белгорода и т.д.
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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С 24 декабря по 9 января на маршрут Кисловодск - Ростов-на-Дону выпустят дополнительные поезда. Граждане отправляются на отдых в санатории Ставропольского края, кто-то едет в гости к родственникам. Поток приезжих сильно уплотняется.

Поэтому приняли решение пустить дополнительные поезда. Уже сейчас запустили прямые поезда из Екатеринбурга, Белгорода и Нижнего Новгорода.

- Новогодний период в Кисловодске будет ярким и красочным, нам есть, чем удивить жителей города и гостей курорт, - рассказал и.о. главы Кисловодска Евгений Моисеев.