На улицах Грозного в четыре утра нашли гуляющего 4-летнего ребенка без родителей

Прокуратура организовала проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях появилось видео, как маленький ребенок в четыре часа утра гуляет по улицам Грозного без родителей. Малышу всего четыре года, его нашел случайный прохожий. Ребенка окружали бездомные собаки.

- Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по распространенному в социальных сетях видеоролику о нахождении четырехлетнего ребенка одного на улице примерно в четыре часа утра в Грозном, - рассказали в прокуратуре Чечни.

Малыша передали родителям, он не пострадал. Однако теперь начнется проверка, в ходе которой установят причины нахождения малыша на улице без присмотра, установят степень вины родителей.

- По выявленным нарушениям законов будут приняты исчерпывающие меры реагирования, - сказано в сообщении ведомства.