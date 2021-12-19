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Происшествия19 декабря 2021 10:54

Машинист, почистивший ковш экскаватора об деревья, получил срок на Ставрополье

Суд отказался лишать мужчину права работать
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ипатовский районный суд Ставрополья закончил рассматривать уголовное дело против машиниста-экскаваторщика Вячеслава Чопозова. Его обвиняли в экологическом преступлении, передает пресс-служба суда.

Мужчина работал на установке ветряных электростанций. В задачи Чопозова входила раскопка грунта. Из-за того, что земля забивалась в ковш, работы осложнялись. И тогда машинист решил очистить конструкцию об деревья, которые закрывали сельскохозяйственные поля. Следствием установлено, что рабочий повредил 15 сыро растущих белых акаций. Повреждения были настолько серьезные, что молодые деревья прекратили расти.

- Имущественный вред, согласно расчетам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, оценивается в 476 649 рублей, который является особо крупным размером ущерба, - сказано в сообщении суда.

Чопозова судили по статье "Незаконная вырубка лесных насаждений в особо крупном размере". Его признали виновным и приговорили к двум годам условного срока. При этом мужчине не стали назначать штраф и лишать его права работать по специальности. Решение суда вступило в силу.