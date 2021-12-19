В воскресенье Ставрополье покрыл мокрый снег и гололед

В Ставропольском крае в воскресенье выпас мокрый снег, местами переходящий в дождь. Днем температура воздуха составляет 5-6 градусом тепла, а ночью прогнозируют заморозки.

Пользователи социальных сетей разделились во мнении: кто-то рад приходу "настоящей зимы", кто-то предвидит гололед и пробки. По прогнозам синоптиков, в ночь на 20 декабря температура воздуха опустится до -6 градусов, а днем понедельника поднимется до +6 градусом.

В некоторых территориях будет идти снег, где-то землю укутает туман. В Ставрополе, краевом центре, ночью будет теплее. Ожидается туман и гололед.