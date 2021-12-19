Скончался экс-главный архитектор Ставрополя Виктор Маркелов

19 декабря в Facebook появилась информация о том, что скончался Виктор Маркелов, бывший главный архитектор Ставрополя. Он ушел из жизни в возрасте 67 лет.

Он занимал пост главного архитектора краевого центра пять лет, возглавлял Альянс свободных архитекторов Ставропольского края. Коллеги, родные и близкие помнят его как активного, творческого человека.

Маркелов проектировал жилые комплексы, общественные локации. Среди его работ: дворец бракосочетания, Александровская площадь с Ангелом-хранителем и т.д.