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Общество19 декабря 2021 17:12

Скончался экс-главный архитектор Ставрополя Виктор Маркелов

Пять лет он занимал почетный пост градостроителя
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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19 декабря в Facebook появилась информация о том, что скончался Виктор Маркелов, бывший главный архитектор Ставрополя. Он ушел из жизни в возрасте 67 лет.

Он занимал пост главного архитектора краевого центра пять лет, возглавлял Альянс свободных архитекторов Ставропольского края. Коллеги, родные и близкие помнят его как активного, творческого человека.

Маркелов проектировал жилые комплексы, общественные локации. Среди его работ: дворец бракосочетания, Александровская площадь с Ангелом-хранителем и т.д.