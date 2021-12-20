На Ставрополье за прошедшие сутки выявили 463 новых случая коронавируса

В Ставропольском крае за прошедшие сутки медики выявили 463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из больниц выписали 153 пациента, 32 человека скончались. Уровень заболеваемости и летальности снова растут, а количество выздоровевших упало.

Об эпидемиологической ситуации в регионе рассказал губернатор Владимир Владимиров. Он принес соболезнования родственникам скончавшихся и напомнил о важности вакцинации.

- За весь период прививку от COVID-19 в нашем крае сделали уже 1 миллион 158 тысяч человек. В том числе почти 959 тысяч завершили иммунизацию, получив оба компонента вакцины, - заявил Владимиров.

Напомним, регион готовится к празднованию Нового года. Многие массовые мероприятия пришлось отменить или ужесточить требования для их проведения. Например, дети смогут посетить благотворительные новогодние елки вместе с вакцинированными родителями.