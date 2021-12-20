Темпы вакцинации на Ставрополье упали до 1,3 тысяч человек в сутки

К 20 декабря в Ставропольском крае от коронавируса привились 1369 человек, что намного меньше обычных среднесуточных темпов вакцинации. Об эпидемиологической обстановке рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

За прошедшие сутки выявили 463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Медики проверяют больных на наличие штамма "омикрон", но пока не нашли ни одного зараженного им. В Минздраве региона заверили, что пока что он не пришел на Ставрополье.

Из больниц выписали 153 человека - они смогли побороть болезнь. К сожалению, от коронавируса скончались 32 пациента.

- За весь период прививку от COVID-19 в нашем крае сделали уже 1 миллион 158 тысяч человек. В том числе почти 959 тысяч завершили иммунизацию, получив оба компонента вакцины, - рассказал Владимиров.