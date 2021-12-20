В Ставрополе дополнительные экипажи полиции и медиков выйдут на дежурство в праздники

В Ставрополе во время праздничных дней будут дежурить дополнительные экипажи спасателей, медиков и полицейских для обеспечения безопасности граждан. Коммунальщики тоже перейдут в особый режим работы, чтобы не допустить аварий на коммунальных сетях.

- Все структуры должны отработать четко и слаженно. Напомню, что защищённость горожан - превыше всего, - объяснил градоначальник Иван Ульянченко.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае на усиление безопасности направят 1,5 тысячи дружинников.

В регионе пришлось отменить некоторые массовые мероприятия к Новому году из-за эпидемиологической обстановки. Но, например, детские утренники оставили в традиционном очном формате. Почти 4 тысячи детей смогут посетить благотворительные елки вместе со своими вакцинированными родителями.