В ГИБДД Ставрополья предупредили водителей об опасности на скользких дорогах

В ГИБДД Ставропольского края предупредили водителей об опасной ситуации на дорогах из-за гололеда, дождя и тумана, которые ожидаются на этой неделе. В такое время многократно увеличивается количество ДТП.

К вечеру 21 декабря в разных территориях Ставрополья температура воздуха упадет до -7 градусов, а в следующие несколько дней и вовсе до -13 градусов. Из-за влажности и ударивших морозов дороги покроются льдом, а туман и снег понизят видимость.

- Скорость должна соответствовать конкретным дорожным и погодным условиям! По возможности, стоит отложить ночные поездки до наступления светового дня. Проявляйте осторожность в местах возможного появления пешеходов, так как на скользкой дороге тормозной путь увеличивается, - посоветовали в ведомстве.

Также сотрудники ГИБДД уточнили, что такая погода продержится до выходных.