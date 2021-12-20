У МегаФона на Ставрополье новый топ-менеджер

Игорь Самойленко.

Региональное отделение МегаФона в Ставропольском крае возглавил Игорь Самойленко. Ранее он занимал в компании позицию руководителя по развитию корпоративного бизнеса на Ставрополье и республиках: Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии.

Перед новым директором стоят амбициозные цели - рост активной абонентской базы, расширение покрытия сети LTE, развитие цифровизации региона за счет партнерства с коммерческими и государственными учреждениями.

- За период работы Игоря в направлении В2Х МегаФон реализовал ряд важнейших цифровых проектов по внедрению видеоаналитики и облачных сервисов на территории всего СКФО. За это время в корпоративном сегменте на Ставрополье продажи сим-карт выросли более чем в 2 раза. Выстроены партнерские отношения с крупными бизнес клиентами Кавказа и госзаказчиками. Уверен, опыт и компетенции Игоря помогут вывести МегаФон в регионе на новый, более высокий уровень сервиса, усилят инфраструктурное преимущество - позволят укрепить позиции МегаФона, как оператора с самым быстрым мобильным интернетом в крае, - комментирует Андрей Левыкин, директор по региональному развитию МегаФона на Юге и Кавказе.

Игорь Самойленко с 2011 года занимал руководящие должности в ведущих IT-компаниях Ставропольского края. В МегаФон пришел в 2018 году на должность руководителя по развитию корпоративного бизнеса в регионе. Окончил Ставропольский государственный университет в 2007 году по специальности - «компьютерная безопасность». Игорь женат, воспитывает сына.