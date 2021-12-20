Перинатальный центр Ставрополя укомплектовали новыми УЗИ-аппаратами

Перинатальный центр Ставрополя получил новое оборудование для ультразвукового исследования, которое необходимо беременным. В распоряжении медиков оказались наиболее продвинутые технологии, которые дают особые возможности исследования.

- Аппарат по полезности бьет все рекорды - он дает объемную "картинку", с точной передачей анатомии. Такая техника упрощает обследование и постановку диагноза в тяжёлых случаях, даёт возможность сделать это максимально быстро, - написал в официальном инстаграм-аккаунте губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Сейчас центр является наиболее технически оснащенным медицинским учреждением региона. Напомним, за период с января по июнь в Ставропольском крае родились 12779 детей, что на 184 ребенка меньше, чем а аналогичный период 2020 года.