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Политика20 декабря 2021 9:28

Депутатам Ставрополья установили лимит в 100 тысяч рублей на компенсацию расходов

Теперь они смогут сами распределять ограниченный бюджет на свои нужды
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае для депутатов установили ограничение на денежное довольствие в 100 тысяч рублей. Если раньше компенсация была сильно привязана к каждой статье расходов, то теперь политики будут получать свой лимит и более свободно распоряжаться бюджетом.

Об этом сказано на официальном портале правовой информации. Государство компенсирует расходы депутатов на командировки, транспорт, оборудование приемной и т.д. В 2020 году лимит составлял 94 тысячи рублей, но он не включал командировочные и коммунальные платежи, поэтому решили поменять подход в этом вопросе.

Теперь каждый депутат получает свои 100 тысяч рублей и сам распределяет расходы, исходя из ограниченности бюджета.