В 2022 году в Железноводске запретят использовать электросамокаты в людных местах

С начала курортного сезона в Железноводске запретят ездить на электросамокатах в людных местах. О новых ограничениях рассказал новых градоначальник Евгений Бакулин.

- В Железноводске на электросамокатах запретят кататься в местах массового скопления людей. Электротранспорт будет определять геопозицию и в случае въезда в "зону запрета" автоматически перестанет движение, - заявил Бакулин.

Ограничение на использование электросамокатов нужно для обеспечения безопасности отдыхающих и местных жителей. Граждане не раз жаловались, что скорость движения таких транспортных средств никак не ограничивается, а также нет специальных зон для передвижения на самокате. Поэтому часто происходят наезды на пешеходов.

Напомним, летом 2021 года бывший мэр Кисловодска Александр Курбатов упал с электросамоката и впал в кому. Если бы не случайный велосипедист, ехавший по безлюдной дороге, 51-летнего градоначальника могли не успеть привезти в городскую реанимацию.