К четвергу на Ставрополье придут морозы до -15 градусов, гололед и снег

Последние теплые дни покинули Ставропольский край: с 21 декабря в регионе начнутся заморозки до -15 градусов. В основном небо будет затянуто облаками, пойдет снег, опустится туман.

К вечеру 21 декабря в разных территориях Ставрополья температура воздуха упадет до -7 градусов, а в следующие несколько дней и вовсе до -13 градусов. Из-за влажности и ударивших морозов дороги покроются льдом, а туман и снег понизят видимость. Поэтому полиция предупредила водителей о том, что нужно быть бдительными на дорогах.

До выходных в регионе будет идти мокрый снег, ветер северо-западный с порывами до 15-17 метров в секунду. К выходным возможно прояснение неба, но морозы едва ли отступят.